Учёные доказали, что сплетни укрепляют романтические отношения

У пар, которые регулярно обсуждали других людей, был выше уровень удовлетворённости отношениями и общего благополучия. Получается, что сплетни в целом усиливают чувство связи и доверия между партнёрами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.