Учёные доказали, что сплетни укрепляют романтические отношения

Опубликовано 11 августа 2025, 10:301 мин.
Учёные доказали, что сплетни укрепляют романтические отношенияОб этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Science and Personal Relationships
Специалисты из Калифорнийского университета в Риверсайде в ходе нового исследования обнаружили, что сплетни положительно влияют на отношения между романтическими партнёрами. Для этого они провели эксперимент среди 76 пар из Южной Калифорнии.
Команда учёных под руководством Чендлера Спара использовала в ходе нового исследования портативные устройства записи Electronically Activated Recorder (EAR). Они фиксировали примерно 14% ежедневных разговоров пар. Оказалось, что романтические партнёры тратят в среднем на сплетни 38 минут в день индивидуально и 29 минут вместе.
У пар, которые регулярно обсуждали других людей, был выше уровень удовлетворённости отношениями и общего благополучия. Получается, что сплетни в целом усиливают чувство связи и доверия между партнёрами.
