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Учёные: электронные сигареты повышают уровень холестерина, жиров и сахара

Об этом пишет британское издание Daily Express
Из-за курения, по словам специалистов из организации Heart UK, у человека могут забиться холестерином артерии, что приведёт к проблемам со здоровьем. Причём это касается и обычных, и электронных сигарет. К тому же это не единственное негативное последствие курения. О других - в статье.
Учёные: электронные сигареты повышают уровень холестерина, жиров и сахара

Как отмечают эксперты из Американской ассоциации сердца, вейп на самом деле так же вредит здоровью, как и обычные сигареты. Это подтверждают результаты исследования, опубликованные в издании Circulation, Помимо этого, электронные сигареты негативно влияют на уровень глюкозы и триглицеридов (разновидность жиров) в организме.

Учёные: электронные сигареты повышают уровень холестерина, жиров и сахара

В ходе исследования учёные проанализировали данные о здоровье 476 взрослых. Некоторые из участников при этом курили электронные сигареты.

Выяснилось, что у курильщиков «плохого» холестерина было в крови больше. Уровень же «хорошего» холестерина у них, как у тех, кто курит простые сигареты, снижался.

Ещё одно исследование, данные которого также опубликованы в Circulation, показало, что вейп может снизить кровоток. У 19 человек 24-32 лет, как оказалось по итогам анализа, после курения кровоток был ниже и в покое, и после физической нагрузки.

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Источник: ИноСМИ
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