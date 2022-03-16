Учёные: электронные сигареты повышают уровень холестерина, жиров и сахара

В ходе исследования учёные проанализировали данные о здоровье 476 взрослых. Некоторые из участников при этом курили электронные сигареты.

Выяснилось, что у курильщиков «плохого» холестерина было в крови больше. Уровень же «хорошего» холестерина у них, как у тех, кто курит простые сигареты, снижался.

Ещё одно исследование, данные которого также опубликованы в Circulation, показало, что вейп может снизить кровоток. У 19 человек 24-32 лет, как оказалось по итогам анализа, после курения кровоток был ниже и в покое, и после физической нагрузки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.