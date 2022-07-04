Учёные: из-за фейерверков вы можете потерять слух навсегда

Также специалист посоветовала стоять как можно дальше от мест запуска фейерверков. Чем ближе вы будете находиться, тем выше риск повреждения слуха.

Самым безопасным уровнем громкости считается 75-80 дБ. В то же время если шум превышает 140 дБ, то он может мгновенно ухудшить слух. Уровень шума от фейерверков и петард, которые находятся на расстоянии примерно 90 см (3 фута), может достигать 150 дБ.

Если вы ощущаете дискомфорт в ушах или слышите звон, то лучше уйти из места, где пускают фейерверки.

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