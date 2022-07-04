Учёные: из-за фейерверков вы можете потерять слух навсегда

Учёные: из-за фейерверков вы можете потерять слух навсегдаОб этом предупреждают специалисты
Специалисты из Американской ассоциации по изучению речи, языка и слуха советуют при наблюдении за фейерверками защищать органы слуха затычками. Связано это с тем, что даже один громкий звук или взрыв, который длится меньше секунды, способен вызвать быструю и необратимую потерю слуха. Маленьким же детям рекомендуется носить наушники.
Дженис Трент, вице-президент по аудиологической практике Совета директоров Американской ассоциации по изучению речи, языка и слуха, добавила, что потеря слуха из-за шума может возникнуть в любом возрасте. При этом она считается необратимой.
Также специалист посоветовала стоять как можно дальше от мест запуска фейерверков. Чем ближе вы будете находиться, тем выше риск повреждения слуха.
Самым безопасным уровнем громкости считается 75-80 дБ. В то же время если шум превышает 140 дБ, то он может мгновенно ухудшить слух. Уровень шума от фейерверков и петард, которые находятся на расстоянии примерно 90 см (3 фута), может достигать 150 дБ.
Если вы ощущаете дискомфорт в ушах или слышите звон, то лучше уйти из места, где пускают фейерверки.
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