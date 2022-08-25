Учёные: из-за недосыпа и усталости люди становятся менее щедрыми

В итоге выяснилось, что в обоих случаях уставшие люди набрали меньше баллов в опроснике. Причём на это не влияло ни наличие/отсутствие эмпатии, ни то, был человек, которому нужно помочь, их знакомым или нет.

В ходе третьего исследования учёные провели анализ более 3,8 миллионов благотворительных пожертвований, которые были сделаны в Соединённых Штатах до и после перевода часов на летнее время. Оказалось, что в первые дни после перехода на летнее время пожертвования уменьшились на 10 %.

После анализа фМРТ специалисты предположили, что недостаток сна влияет на активность области мозга, которая связана с социальным познанием. Эта область управляет взаимодействием человека с другими людьми. Причём такие изменения зависели не от качества сна, а от его количества.

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