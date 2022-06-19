Учёные: избавление от лишнего веса снизит риск развития рака

Учёные пришли к выводу, что у тех, кто решился на операцию по снижению веса, в дальнейшем гораздо реже диагностировали рак. Больше всего снизилась вероятность развития таких видов рака, как рак почек, рак молочной железы, рак репродуктивных органов (у женщин). Также при возникновении раковой опухоли у таких людей было больше шансов победить болезнь.

При этом, по словам экспертов, вовсе не обязательно делать операцию, чтобы предупредить онкологические заболевания. Достаточно будет, если ваша масса тела снизился на 5-10 процентов.

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