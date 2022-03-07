Учёные: коронавирус передаётся быстрее в регионах с загрязнённым воздухом

На скорость передачи вируса SARS-CoV-2 влияют несколько факторов. Это температура, уровень влажности, загрязнённость воздуха. Об этом узнали в ходе исследования эксперты из Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета (Россия), Саудовской Аравии, Индии.

Ранее не было ясно, способна ли окружающая среда повлиять на распространение коронавируса, отмечает Вишну Раджпут, ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ.