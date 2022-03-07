Учёные: коронавирус передаётся быстрее в регионах с загрязнённым воздухом

Учёные: коронавирус передаётся быстрее в регионах с загрязнённым воздухомОб этом стало известно по итогам недавнего исследования
На скорость передачи вируса SARS-CoV-2 влияют несколько факторов. Это температура, уровень влажности, загрязнённость воздуха. Об этом узнали в ходе исследования эксперты из Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета (Россия), Саудовской Аравии, Индии.
Ранее не было ясно, способна ли окружающая среда повлиять на распространение коронавируса, отмечает Вишну Раджпут, ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ.
В ходе исследования под названием «Современное понимание влияния факторов окружающей среды на передачу, персистенцию и инфекционность вируса SARS-CoV-2» выяснилось, что на скорость распространения ковида влияет состояние экологии, погода. Также в некоторых из регионов большое число заражений связано со средней температурой и удельной влажностью. Из других факторов, оказывающих влияние на передачу коронавируса, - загрязнённая вода.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.