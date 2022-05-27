Учёные: лекарства от повышенного давления могут быть неэффективными из-за бактерий в кишечнике

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Учёные: лекарства от повышенного давления могут быть неэффективными из-за бактерий в кишечникеК такому выводу пришли американские исследователи
Специалисты из Колледжа медицины и наук о жизни Университета Толедо (США) обнаружили, что кишечные бактерии способны сделать некоторые лекарства от давления менее эффективными.
В рамках нового исследования учёные изучили влияние бактерий в кишечнике на препарат квинаприл. Участвовали в этом исследовании крысы: у одних бактерии в кишечнике были нормальными, а у других - истощены антибиотиками. Оказалось, что животные, которым давали до этого антибиотики, гораздо лучше воспринимали препарат от давления.
Затем выяснилось, что происходит это из-за бактерии Coprococcus. Эти вещества могут расщеплять хинаприл и рамиприл, из-за чего давление снижается не так сильно.
Результаты исследования были опубликованы в научном издании Hypertension.
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Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия ФилимоноваТеги: