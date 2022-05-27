Учёные: лекарства от повышенного давления могут быть неэффективными из-за бактерий в кишечнике

Затем выяснилось, что происходит это из-за бактерии Coprococcus. Эти вещества могут расщеплять хинаприл и рамиприл, из-за чего давление снижается не так сильно.

Результаты исследования были опубликованы в научном издании Hypertension.

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