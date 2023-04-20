Учёные: личность человека может меняться от часа к часу

Также люди с положительными качествами (открытость, покладистость) демонстрируют 30-процентную вариацию беспокойства или быстроты гнева.

Некоторые психологи пошли ещё дальше. Например, профессор психологии и коммуникаций Стэнфордского университета Нилам Рам узнал, что эмоциональные взлёты и падения в течение дня могут отражать приход и уход различных аспектов личности человека или же его немедленную реакцию на другого человека или на событие.

В то же время человек может показаться более добросовестным на работе, чем дома, и более экстравертным (открытым) - с друзьями, чем с коллегами.

А ещё изменчивость сама по себе - это хорошо. Причём нет чёткого ответа на вопрос о том, когда она указывает на патологию. Часть исследований связывает высокую изменчивость с невротизмом, а часть - нет.

Результаты недавних исследований также показывают: чем больше эмоций люди испытывают, тем лучше они приспосабливаются к различным ситуациям в течение дня. У тех, у кого было больше видов негативных эмоций, были лучше результаты в отношении здоровья.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.