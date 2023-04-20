Учёные: личность человека может меняться от часа к часу

Учёные: личность человека может меняться от часа к часуИ появляется всё больше доказательств, подтверждающих это
Психологи считают, что проявление экстраверсии, невротизма или тревожности у каждого человека может быть разным. Однако изменения в поведении людей всё же происходят слишком часто, чтобы можно было измерить все эти черты при помощи опросников.
За последние 20 лет предположения о том, что невротизм, экстраверсию, тревожность можно регулярно измерять у людей при помощи опросников, стало подвергаться сомнению. Проблема в том, что изменения в поведении людей происходят не просто часто, а буквально изо дня в день и час за часом. То есть в полдень кто-то может быть более открытым и мягким, а спустя два часа - пессимистично настроенным и жёстким. Подобные колебания в чувствах и поведении называют внутрииндивидуальной изменчивостью. И эти колебания достаточно велики.
Команда психолога по вопросам развития штата Пенсильвания Дэвида Алмейды выяснила, какая часть того, что мы обычно считаем черной личности, действительно таковой является, а какая часть - это лишь эмоция. Оказалось, что половина ворчливости человека - это черта характера, а половина - эмоция.
Также люди с положительными качествами (открытость, покладистость) демонстрируют 30-процентную вариацию беспокойства или быстроты гнева.
Некоторые психологи пошли ещё дальше. Например, профессор психологии и коммуникаций Стэнфордского университета Нилам Рам узнал, что эмоциональные взлёты и падения в течение дня могут отражать приход и уход различных аспектов личности человека или же его немедленную реакцию на другого человека или на событие.
В то же время человек может показаться более добросовестным на работе, чем дома, и более экстравертным (открытым) - с друзьями, чем с коллегами.
А ещё изменчивость сама по себе - это хорошо. Причём нет чёткого ответа на вопрос о том, когда она указывает на патологию. Часть исследований связывает высокую изменчивость с невротизмом, а часть - нет.
Результаты недавних исследований также показывают: чем больше эмоций люди испытывают, тем лучше они приспосабливаются к различным ситуациям в течение дня. У тех, у кого было больше видов негативных эмоций, были лучше результаты в отношении здоровья.
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