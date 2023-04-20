Учёные могут найти способ остановить поседение с возрастом

Вместе с тем учёные из Медицинской школы Гроссмана надеются, что смогут понять, как можно освободить эти стволовые клетки. Для этого они проводят эксперименты на мышах.

Но есть и другие предположения, связанные с появлением у людей седины. Например, считается, что в этом может быть виновата генетика, плохое питание, стресс.

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