Учёные начали определять болезни по тепловой карте лица человека

Результаты нового исследования показали, что у людей с диабетом и жировой болезнью печени температура в области глаз, как правило, выше, чем у здоровых людей того же возраста. Кроме того, у тех, кто страдал гипертонией, была выше температура щёк.

По словам Джинг-Донга Джеки Хана, вычислительного биолога из Пекинского университета в Пекине, тепловые карты лица помогают диагностировать диабет, жировую болезнь печени, повышенное кровяное давление с точностью около 80%.