Учёные начали определять болезни по тепловой карте лица человека

Учёные начали определять болезни по тепловой карте лица человекаТакже это помогает определить скорость старения людей
Результаты нового исследования показали, что у людей с диабетом и жировой болезнью печени температура в области глаз, как правило, выше, чем у здоровых людей того же возраста. Кроме того, у тех, кто страдал гипертонией, была выше температура щёк.
По словам Джинг-Донга Джеки Хана, вычислительного биолога из Пекинского университета в Пекине, тепловые карты лица помогают диагностировать диабет, жировую болезнь печени, повышенное кровяное давление с точностью около 80%.
Специалисты обнаружили, что температура носа снижается с возрастом быстрее, чем температура других частей лица. Это значит, что люди с более тёплыми носами имеют более молодой биологический возраст. С температурой вокруг глаз всё с точностью до наоборот.
Кроме того, повышенная температура в области вокруг глаз и щёк объяснялась в основном увеличением клеточной активности, связанной с воспалением.