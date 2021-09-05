Учёные начали выращивать клетки человеческого мозга для разработки лечения синдрома Ретта

В ходе проведённого исследования учёные вырастили в лаборатории два вида клеток мозга. Первый - из стволовых клеток здоровых людей, второй - из клеток двух пациентов (5 и 25 лет, женского пола) с синдромом Ретта, а также нарушением развития с судорогами, аутизмом, отставанием в развитии. Они заметили, что органоиды больных людей выглядели так же, как и здоровых, но сигналы, которые они посылали, были менее разнообразными и более синхронизированными.

Благодаря такой разработке, подчёркивает журналист, учёные поймут и наиболее подробно изучат сидром Ретта. Кроме того, отмечает нейробиолог и соавтор исследования Беннетт Нович, искусственно произведённые органоиды помогут узнать больше и о других расстройствах.