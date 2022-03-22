Учёные начали выращивать в лаборатории ткань лёгких

Учёные начали выращивать в лаборатории ткань лёгкихОб этом сообщает портал «Научная Россия»
Эксперты из США и Германии разработали новый подход, благодаря которому стало возможно выращивать ткань лёгких всего из нескольких клеток. Результаты исследования были опубликованы в издании American Journal of Physiology.
По словам авторов научной работы, новый метод отличается простотой и дешевизной. К тому же он отлично повторяет биологические особенности настоящих лёгких. Благодаря этому специалисты смогут изучить, как происходит развитие лёгочной ткани и какие изменения влияют на это.
В ходе работы над созданием органоидов эксперты использовали эпителиальные клетки лёгких человека, созданные в лабораторных условиях, а затем добавили через 14 дней к ним агонист Wnt R-spondin 2 (RSPO2) и антагонист костного морфогенетического белка Noggin.
Такой метод поможет реже обращаться к экспериментам на животных для изучения генетических болезней лёгких и развития лёгочной ткани. Кроме того, он даст возможность создать индивидуальное лечение для каждого пациента и даже выращивать в лаборатории лёгочные ткани отдельных больных.
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