Учёные начали выращивать в лаборатории ткань лёгких

Эксперты из США и Германии разработали новый подход, благодаря которому стало возможно выращивать ткань лёгких всего из нескольких клеток. Результаты исследования были опубликованы в издании American Journal of Physiology.

По словам авторов научной работы, новый метод отличается простотой и дешевизной. К тому же он отлично повторяет биологические особенности настоящих лёгких. Благодаря этому специалисты смогут изучить, как происходит развитие лёгочной ткани и какие изменения влияют на это.