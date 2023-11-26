Учёные наконец узнали, что вызывает у нас зуд

Учёные наконец узнали, что вызывает у нас зудВсё дело в бактериях, которые живут на коже
Эксперты из Гарвардской медицинской школы в США обнаружили главную причину зуда. Оказывается, желание чесаться у нас возникает из-за того, что бактерии Staphylococcus aureus в буквальном смысле изменяют наши нервные клетки.
В статье, опубликованной в журнале Cell, говорится, что Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) выделяет химическое вещество, которое активирует в нервных клетках человека. После этого в мозг посылается сигнал, который наш мозг воспринимает как зуд.
Вообще на коже человека живёт большое количество полезных бактерий. А её здоровье поддерживается благодаря балансу этих микроорганизмов. Когда баланс нарушается, бактерия S. aureus может начать буйствовать.
Ко всем этим выводам учёные пришли в ходе экспериментов на мышах и клетках человека. Сначала они подвергали кожу мышей воздействию S. aureus, из-за чего у животных возникал всё более сильный зуд. Далее исследователи выделили единственный фермент, который, как они знали, этот микроб S. aureus выделяет при контакте с кожей. Они протестировали этот фермент на мышах и измерили его уровни фермента в коже разных людей. Оказалось, что он и является виновником зуда. Кроме того, у людей с дерматитом уровень этого фермента под названием Proteaste V8, который активирует белок PAR1 в нервах, выше, чем у людей со здоровой кожей.
Это открытие объясняет, почему почему люди с экземой и атопическим дерматитом так сильно чешутся.
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