Учёные наконец узнали, почему некоторые из нас живут до 80 лет и дольше

В мозге некоторых "суперстареющих" людей учёные обнаружили амилоидные и тау-белки (они также известны как бляшки и клубки), которые важны при развитии болезни Альцгеймера. При этом ни в одном из образцов их мозга не было признаков повреждений, обычно связанных с бляшками и клубками.

Существует два механизма, которые приводят к сохранности работы мозга в 80 лет и больше. Это сопротивление (то есть бляшки и клубки не образуются) и устойчивость (бляшки и клубки создаются, но никак не влияют не мозг).

Кроме того, у таких людей структура мозга была такой же, как у молодых. То есть кора (внешний слой мозга) у них не истончалась. Ещё у них было больше нейронов фон Экономо. Они находятся в коре головного мозга и отвечают за социальное поведение, эмоциональную обработку, самосознание.

