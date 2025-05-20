Учёные нашли ген, который делает кошек рыжими

Генетик Крис Кейлин из Стэнфордского университета и её коллеги проанализировали ДНК примерно 30 кошек. Так они выявили делецию около гена под названием Arhgap36.

Было обнаружено, что делеция усиливает выработку белка, кодируемого Arhgap36, но исключительно в пигментных клетках. Белок предотвращает активацию генов, которые необходимы только для создания коричнево-чёрного пигмента, оставляя вместо него более легко создаваемый жёлто-красный пигмент.