Учёные нашли новый способ лечения облысения

При облысении количество клеток вокруг каждого фолликула начинает снижаться. В идеале этих клеток должно быть около 1000. Они уничтожаются дигидротестостероном, активной формой гормона тестостерона, который заставляет мужчин развиваться в период полового созревания.

Клонирование волос считается одним из наиболее эффективных способов замены клеток дермального сосочка. Эта практика пока недоступна в Великобритании и США и, вероятно, будет стоить тысячи долларов, когда появится на рынке в ближайшие несколько лет. В отличие от пересадки волос клонирование можно осуществить ещё до того, как произойдёт сильное облысение.

Также в одном исследовании, опубликованном в «Журнале косметической дерматологии», отмечается, что жировые клетки, взятые из живота, можно использовать для регенерации волос. Эта процедура выглядит многообещающей и сводит на нет необходимость криогенной заморозки фолликулов в молодом возрасте.

Ещё один метод решения этой проблемы связан с использованием микроРНК. То есть крошечных молекул, которые действуют как клеточные диммеры, настраивая экспрессию генов путем взаимодействия с информационной РНК. Необходимо всё это для стимуляции роста волос.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.