Учёные нашли области мозга, отвечающие за ближайшие планы

Учёные из Флоридского института неврологии имени Макса Планка, исследовательского кампуса Джанелии, Института исследований мозга Аллена и других вузов изучили, какая область мозга отвечает за преобразование наших планов в действия. Все данные были опубликованы в журнале Cell.

По словам специалистов, наш мозг напоминает оркестр, где все нервные клетки (нейроны) активируются в разное время и действуют по различным схемам. Например, за движение отвечает в человеческом мозге моторная кора. Однако активность в этой области при планировании и осуществлении действий разная. Также ранее были неизвестны области мозга, которые отвечают за переход от планов к действию. Такую сеть и открыли в результате нового исследования.