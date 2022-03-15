Учёные нашли области мозга, отвечающие за ближайшие планы

Учёные нашли области мозга, отвечающие за ближайшие планыОб этом сообщает портал Medical Xpress
Учёные из Флоридского института неврологии имени Макса Планка, исследовательского кампуса Джанелии, Института исследований мозга Аллена и других вузов изучили, какая область мозга отвечает за преобразование наших планов в действия. Все данные были опубликованы в журнале Cell.
По словам специалистов, наш мозг напоминает оркестр, где все нервные клетки (нейроны) активируются в разное время и действуют по различным схемам. Например, за движение отвечает в человеческом мозге моторная кора. Однако активность в этой области при планировании и осуществлении действий разная. Также ранее были неизвестны области мозга, которые отвечают за переход от планов к действию. Такую сеть и открыли в результате нового исследования.
Для определения цепи клеток мозга, благодаря которой запускается запланированное движение, эксперты изучили активность нейронов у мышей. Животным в ходе эксперимента нужно было начать действовать по определённому сигналу «Вперёд». Выяснилось, что в мозге запускает активность сразу после этого сигнала. Причём происходила эта активность из цепи нейронов, расположенных в среднем мозге, таламусе и коре.
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