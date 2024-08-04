Учёные нашли причину, по которой вам может быть тяжело сосредоточиться

Учёные нашли причину, по которой вам может быть тяжело сосредоточитьсяЭто может быть определённый синдром
По словам доктора Софии Боукас, преподавателя психологии и педагогики в Университете Брунеля в Лондоне, для синдрома когнитивной отстранённости характерны такие особенности, как лёгкая спутанность сознания, чрезмерная мечтательность, затуманенность сознания или сонливость.
Часто люди с когнитивной отстранённостью медленнее всё выполняют, им нужно больше времени для выполнения задач. Но на качество их работы этот синдром не влияет.
Недавние исследования показывают, что синдром когнитивной отстранённости может встречаться у 5−7% детей, что сопоставимо с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
При этом синдром когнитивной отстранённости и дефицита внимания и гиперактивности — это разные состояния. При СДВГ человек может быть слишком невнимательным, слишком активным или же иметь комбинацию обоих факторов. Синдром когнитивной отстранённости имеет больше с невнимательным типом СДВГ, чем с гиперактивным.
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