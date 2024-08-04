Учёные нашли причину, по которой вам может быть тяжело сосредоточиться

По словам доктора Софии Боукас, преподавателя психологии и педагогики в Университете Брунеля в Лондоне, для синдрома когнитивной отстранённости характерны такие особенности, как лёгкая спутанность сознания, чрезмерная мечтательность, затуманенность сознания или сонливость.

Часто люди с когнитивной отстранённостью медленнее всё выполняют, им нужно больше времени для выполнения задач. Но на качество их работы этот синдром не влияет.