Учёные нашли причину, почему при ковиде надолго пропадает способность чувствовать запахи

Учёные нашли причину, почему при ковиде надолго пропадает способность чувствовать запахиИ эта причина считается основной
С самого начала пандемии известно, что один из очевидных признаков ковида - это потеря обоняния. Но главную причину этого учёным удалось определить только сейчас.
Фото: UAB News
По словам экспертов из Медицинского центра Университета Дьюка в США, вероятнее всего, способность различать запахи у человека при COVID-19 теряется из-за постоянных иммунных атак инфекции на нервные клетки в носу. При этом у большинства обоняние восстанавливается спустя несколько недель после выздоровления, но у некоторых этого не происходит.
Учёные в ходе исследования проанализировали образцы тканей носа 24 человек. Девять из них страдали от потери обоняния, связанной с длительным ковидом. Обнаружилось, что Т-клетки, играющие важную роль в иммунной системе, вызывают сильную воспалительную реакцию в обонятельном эпителии. В этой области носа расположены нервные клетки, обрабатывающие запахи.
Это воспаление продолжалось даже у людей, у которых уже не было вируса SARS-CoV-2. Эксперты полагают, что это может быть аутоиммунный процесс, происходящий в носу. Также они думают, что из-за данного процесса возникает усталость, одышка, туман в голове при длительном ковиде.