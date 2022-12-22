Учёные нашли причину, почему при ковиде надолго пропадает способность чувствовать запахи

Учёные в ходе исследования проанализировали образцы тканей носа 24 человек. Девять из них страдали от потери обоняния, связанной с длительным ковидом. Обнаружилось, что Т-клетки, играющие важную роль в иммунной системе, вызывают сильную воспалительную реакцию в обонятельном эпителии. В этой области носа расположены нервные клетки, обрабатывающие запахи.

Это воспаление продолжалось даже у людей, у которых уже не было вируса SARS-CoV-2. Эксперты полагают, что это может быть аутоиммунный процесс, происходящий в носу. Также они думают, что из-за данного процесса возникает усталость, одышка, туман в голове при длительном ковиде.