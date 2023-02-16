Учёные нашли причину, почему женщины публикуют много селфи в соцсетях

Учёные нашли причину, почему женщины публикуют много селфи в соцсетяхЭто связано с особыми стратегиями самопрезентации
Как показало новое исследование Университета Суонси, женские селфи (точнее, их публикация в соцсетях) связаны со стратегиями самопрезентации, которые отличаются более высоким уровнем агрессии. Выводы этого исследования были опубликованы в издании «Социальные медиа в обществе» .
Фото: Netdoctor
В рамках проведения нового исследования учёные проанализировали размещение 150 людьми в социальных сетях селфи-фотографий и не-селфи. Оценивалось при этом также поведение людей: как они ведут себя с другими, для того чтобы произвести на них впечатление.
Оказалось, что в среднем женщины публиковали в месяц пять селфи и десять не-селфи. Мужчины же - два селфи и шесть не-селфи. Кроме того, было и большое количество постов с селфи-снимками, а некоторые даже публиковали более 40 таких фото в месяц.
CC0 Public Domain
Что касается женщин, то чем чаще в реальном мире они стремились показать себя как сильную и опасную личность, чтобы вызвать у других страх, тем больше селфи они публиковали в интернете. У мужчин же такой связи не наблюдалось.