Учёные нашли природный компонент, который действительно омолаживает кожу

Опубликовано 03 октября 2025, 18:451 мин.
Учёные нашли природный компонент, который действительно омолаживает кожуИ это птеростильбен
Новые научные данные показывают, что птеростильбен утолщает эпидермис благодаря укреплению коллагеновых и эластичных волокон, которые содержат эластин. Для этого участники в течение 28 дней наносили экспериментальную эмульсию с этим веществом только на одну половину лица.
Птеростильбен способствует в отличие от многих коллагеновых средств естественной выработке коллагена изнутри. Более ранние лабораторные исследования показали, что это вещество может уменьшать повреждения, связанные с ультрафиолетом.
По словам участников эксперимента, их кожа, обработанная эмульсией, превратилась в более гладкую, увлажнённую, яркую. Её тон тоже стал ровнее. Средство при этом не вызвало побочных эффектов у людей.
