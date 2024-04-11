Учёные нашли простой и эффективный способ уменьшить уровень гнева

Получив в итоге низкую оценку и негативные комментарии, участники разозлились. Учёные попросили их написать свои мысли по поводу обратной связи, сосредоточив внимание на том, что вызвало у них эмоции. Далее одна группа людей должна была выбросить всё, что они написали, в мусорное ведро или оставить это в папке на своём столе. Другую группу попросили уничтожить документ в измельчителе или положить его в пластиковую коробку.

После всего этого людей попросили оценить собственный уровень гнева. Оказалось, что он вернулся к исходному уровню у тех, кто измельчил бумагу или выбросил её в ведро. А вот те, кто оставил печатную копию, испытали лишь небольшое снижение общего гнева.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Scientific Reports.

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