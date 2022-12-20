Учёные нашли способ продлить действие лекарств от астмы

Команда учёных под руководством доктора Дипака Дешпанде сосредоточилась только на одном классе препаратов от астмы. Это бета-агонисты. Связано это с тем, что именно такие лекарства со временем могут перестать работать.

Эксперты нашли способ изменить то, как бета-агонист (лекарство) улавливается рецептором. Для этого они создали второе соединение, которое стабилизирует конформацию рецептора и усиливает действие препарата на 60-70 %. Это удалось доказать при помощи экспериментов на лабораторных мышах.

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