Учёные нашли способ продлить действие лекарств от астмы

Учёные нашли способ продлить действие лекарств от астмыВ этом поможет одно соединение
Для многих людей с астмой спасением являются ингаляторы. Однако эти лекарства могут перестать действовать через какое-то время, особенно это касается пациентов, которые пользуются ими часто и много. В ходе недавнего исследования специалисты обнаружили новое соединение, которое позволит продлить срок службы лекарств от астмы.
Фото: NPS Medicinewise
Эксперты из лаборатории пульмонолога Дипака Дешпанде нашли молекулу, которая способна повысить эффективность одного из главных компонентов ингаляторов от астмы. Опубликованы результаты этого исследования были в журнале PNAS.
Команда учёных под руководством доктора Дипака Дешпанде сосредоточилась только на одном классе препаратов от астмы. Это бета-агонисты. Связано это с тем, что именно такие лекарства со временем могут перестать работать.
Эксперты нашли способ изменить то, как бета-агонист (лекарство) улавливается рецептором. Для этого они создали второе соединение, которое стабилизирует конформацию рецептора и усиливает действие препарата на 60-70 %. Это удалось доказать при помощи экспериментов на лабораторных мышах.
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