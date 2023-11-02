Учёные нашли способ заставить людей покупать меньше мяса

Учёные нашли способ заставить людей покупать меньше мясаЭтикетки в Великобритании теперь могут выглядеть по-другому
В ходе нового исследования выяснилось, что использование предупреждающих надписей на мясных продуктах может улучшить здоровье населения и сократить выбросы углекислого газа. Полученные результаты были опубликованы в журнале Appetite.
Команда учёных в рамках недавнего исследования проверила, могут ли предупреждающие этикетки на мясных продуктах сократить потребление этой пищи. Оказалось, что все предупреждающие этикетки, где рядом с текстом было графическое изображение, сокращали выбор людьми мясных блюд на 7-10%. Наиболее заслуживающими доверия участники также сочли надписи, связанные с климатом.
Все участники (всего их было 1001) были разделены на четыре группы в рамках эксперимента. Им всем показывали фотографии горячих блюд, которые люди могли купить в столовой. На этих снимках также были этикетки с предупреждениями о вреде для здоровья, о вреде для климата, о возникновении пандемии. Некоторые картинки были вообще без этикеток.
Кроме того, уже известно, что употребление большого количества мяса, особенно красного и обработанного, вредит здоровью, способствует увеличению смертности из-за изменения климата, загрязнения окружающей среды.