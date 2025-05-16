Учёные нашли ядовитое для сердца вещество в пластике

Необходимо провести дополнительные исследования чтобы понять истинные глобальные последствия воздействия ДЭГФ и других фталатов на здоровье.

Эксперты всё ещё изучают, как фталаты влияют на организм на молекулярном уровне. У разных фталатов разная химическая структура. Это значит, что они влияют на разные процессы в организме. Также они могут действовать совместно, а не изолированно.

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