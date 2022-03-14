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Учёные научились активировать иммунитет против COVID-19

Об этом сообщает портал «Научная Россия»
Специалисты из Университета Макмастера нашли ещё один способ защитить организм человека от коронавируса. Для этого исследователи несколько изменили эритроциты. Подробнее - в материале.
Учёные научились активировать иммунитет против COVID-19

Канадские учёные из Университета Макмастера смогли изменить эритроциты таким образом, что они стали активировать иммунную систему для защиты от ковида. При помощи такого метода можно будет также доставлять в организм вакцину. Новый подход был опубликован в издании PLOS ONE.

Исследователи убрали всё, что находилось внутри эритроцитов, а снаружи на эти клетки поместили шиповидные белки для имитации коронавируса.

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После того как такие изменённые клетки попадают в организм, они заставляют иммунную систему активироваться и начать производить антитела. Это выяснилось в ходе экспериментов на мышах. Кроме того, новый метод, как отмечают специалисты, может вызвать мало побочных эффектов по сравнению с другими вариантами вакцинации.

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Источник: Научная Россия
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