Учёные научились активировать иммунитет против COVID-19

Канадские учёные из Университета Макмастера смогли изменить эритроциты таким образом, что они стали активировать иммунную систему для защиты от ковида. При помощи такого метода можно будет также доставлять в организм вакцину. Новый подход был опубликован в издании PLOS ONE.

Исследователи убрали всё, что находилось внутри эритроцитов, а снаружи на эти клетки поместили шиповидные белки для имитации коронавируса.