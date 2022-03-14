Учёные научились активировать иммунитет против COVID-19

Учёные научились активировать иммунитет против COVID-19Об этом сообщает портал «Научная Россия»
Канадские учёные из Университета Макмастера смогли изменить эритроциты таким образом, что они стали активировать иммунную систему для защиты от ковида. При помощи такого метода можно будет также доставлять в организм вакцину. Новый подход был опубликован в издании PLOS ONE.
Исследователи убрали всё, что находилось внутри эритроцитов, а снаружи на эти клетки поместили шиповидные белки для имитации коронавируса.
После того как такие изменённые клетки попадают в организм, они заставляют иммунную систему активироваться и начать производить антитела. Это выяснилось в ходе экспериментов на мышах. Кроме того, новый метод, как отмечают специалисты, может вызвать мало побочных эффектов по сравнению с другими вариантами вакцинации.
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