Учёные назвали четыре признака долгожителей

В Китае женщины живут дольше мужчин. И эксперты нашли ответ почему. Согласно одному недавнему исследованию, результаты которого опубликованы в международном издании Science, связано это может быть с особенностями мужской Y-хромосомы. Женская же X-хромосома лучше восстанавливается сама по себе и способна замедлять старение лучше, чем мужская.

Кроме того, данные исследований биологического бихевиоризма показывают, что мужчины употребляют больше алкоголя, больше курят и чаще страдают ожирением. Ещё по сравнению с женщинами больше мужчин увлекаются экстремальными видами спорта.