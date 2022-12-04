Фитнес и здоровье
13:32, 04 декабря 2022
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Учёные назвали четыре признака долгожителей

И рассказали, почему женщины живут дольше мужчин

Оказывается, у долго живущих людей есть определённые признаки. И связаны они с физиологическими особенностями их организма.

Учёные назвали четыре признака долгожителей

Фото: Medium

В Китае женщины живут дольше мужчин. И эксперты нашли ответ почему. Согласно одному недавнему исследованию, результаты которого опубликованы в международном издании Science, связано это может быть с особенностями мужской Y-хромосомы. Женская же X-хромосома лучше восстанавливается сама по себе и способна замедлять старение лучше, чем мужская.

Кроме того, данные исследований биологического бихевиоризма показывают, что мужчины употребляют больше алкоголя, больше курят и чаще страдают ожирением. Ещё по сравнению с женщинами больше мужчин увлекаются экстремальными видами спорта.

Учёные назвали четыре признака долгожителей

Что касается признаков долгожителей, то у них часто встречаются следующие особенности. Это сильная хватка (а значит, сильные мышцы), медленный ритм сердца (и это характерно для всех млекопитающих, которые живут долго), большой объём лёгких, развитое чувство равновесия.

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