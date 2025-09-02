Учёные назвали ходьбу самым простым и эффективным упражнением для похудения

Однако не будем тешить себя иллюзиями: съесть калорийную пищу намного легче и быстрее, чем сжечь такое же количество жира. При этом результаты одного исследования 2021 года продемонстрировали, что люди, которые смогли сохранить потерянный вес, уделяли более часа умеренной или интенсивной активности почти каждый день недели, больше двигались утром и в выходные по сравнению с людьми, страдающими ожирением.

Вот как ещё вы можете извлечь максимальную пользу от каждой прогулки.

Возьмите с собой тяжёлую сумку, выберите холмистый маршрут или пройдитесь до магазина немного быстрее. Это поможет сжечь больше калорий.

Увеличьте дистанцию. Чем дольше вы идёте, тем больше энергии вырабатывается.

Гуляйте на природе. Исследование 17 видов пеших прогулок на природе, проведённое в 2024 году, показало, что они улучшают настроение, психическое благополучие, делают оптимистичнее, снижают тревожность и беспокойство.

Попробуйте скандинавскую ходьбу. В научной литературе говорится, что она сжигает больше калорий, чем обычная ходьба.

