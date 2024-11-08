Учёные назвали лучшие завтраки для похудения

Выяснилось, что организмы мужчин и женщин по-разному реагируют на пищу. В основном это связано с метаболических различий в том, как их тела сжигают жир.

Мужчины для получения энергии больше полагаются на глюкозу. При этом после ночного голодания у них запасы сахара в крови истощаются сильнее, чем у женщин. Женщины запасают больше жира после еды, но сжигают его больше при голодании.

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