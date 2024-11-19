Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 ноября 2024, 21:45
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Учёные назвали привычку, которая портит ваши переписки

Вот что не нужно писать в текстовых сообщениях
Согласно новому исследованию, ваши сообщения могут не читать из-за одной привычки. И это использование сокращений.
Учёные назвали привычку, которая портит ваши переписки
© Rawpixel.com/Shutterstock

Учёные из Стэнфордского университета обнаружили, что сокращения в переписке воспринимаются людьми негативно. По их мнению, это указывает, что другому человеку безразличен разговор.

Кроме того, оказалось, что пользователи, использующие в сообщениях сокращения, с меньшей вероятностью получали ответы на написанное. Это могло также привести к сокращению переписки.

Учёные назвали привычку, которая портит ваши переписки
© Getty Images

Если вы хотите казаться более искренними и укрепить отношения, то лучше всего избегать сокращений в переписках. Об этом сказал ведущий исследователь Дэвид Фанг, докторант Стэнфордского университета.

Результаты нового исследования были опубликованы в Journal of Experimental Psychology: General. В ходе этой работы эксперты проанализировали переписку более 5300 людей из 37 стран.

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