Учёные назвали привычку, которая портит ваши переписки

Учёные из Стэнфордского университета обнаружили, что сокращения в переписке воспринимаются людьми негативно. По их мнению, это указывает, что другому человеку безразличен разговор.

Кроме того, оказалось, что пользователи, использующие в сообщениях сокращения, с меньшей вероятностью получали ответы на написанное. Это могло также привести к сокращению переписки.