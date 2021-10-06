Учёные назвали три фактора, от которых зависит, выживет ли пациент с коронавирусом

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Учёные назвали три фактора, от которых зависит, выживет ли пациент с коронавирусомОсновной из них - уровень антител в крови
"Лайф" рассказал о результатах исследования учёными из Канады и Испании влияния различных показателей на выживаемость человека при COVID-19.
Согласно выводам, опубликованным в издании Journal of Internal Medicine, как отмечает "Лайф", всего есть три главных фактора, от которых зависит вероятность успешного перенесения коронавирусной инфекции. Это уровень антител против S-белка коронавируса, общее число антигенов, количество вирусной РНК. Антитела препятствуют размножению вируса, вирусная РНК указывает на количество этого вируса в организме человека, а количество общее антигенов - на то, сколько у пациента чужеродных веществ.
В исследовании приняли участие 92 человека. Все они были пациентами нескольких клиник. В результате учёные выяснили, что напрямую с риском летального исхода связан лишь уровень антител, однако и оставшиеся два пункта с ним коррелируют.