Учёные назвали три фактора, от которых зависит, выживет ли пациент с коронавирусом

Согласно выводам, опубликованным в издании Journal of Internal Medicine, как отмечает "Лайф", всего есть три главных фактора, от которых зависит вероятность успешного перенесения коронавирусной инфекции. Это уровень антител против S-белка коронавируса, общее число антигенов, количество вирусной РНК. Антитела препятствуют размножению вируса, вирусная РНК указывает на количество этого вируса в организме человека, а количество общее антигенов - на то, сколько у пациента чужеродных веществ.