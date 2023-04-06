Учёные назвали вещество для борьбы с потерей зрения

В здоровом глазе ДГК, которая находится в сетчатке, помогает поддерживать фоторецепторы - специальные нейроны, преобразующие свет в электрические сигналы и отправляющие эти сигналы в мозг через зрительный нерв. У пациентов с болезнью Альцгеймера, сахарным диабетом, возрастной дегенерацией жёлтого пятна и рядом других болезней - низкий уровень ДГК. Из-за этого они часто теряют зрение.

В ходе эксперимента учёные обнаружили, что у мышей с симптомами болезни Альцгеймера после 6 месяцев ежедневного кормления добавкой ЛФХ-ДГК на 96% увеличился уровень ДГК в сетчатке.

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