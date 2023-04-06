Учёные назвали вещество для борьбы с потерей зрения

Учёные назвали вещество для борьбы с потерей зренияВ этом им помогли исследования, проведённые на мышах
Учёные из Университета Иллинойса в Чикаго пришли к выводу, что омега-3 может помочь предотвратить снижение зрения, связанное с сахарным диабетом, болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями. Если точнее, что таким эффектом обладает одна из форм омега-3 жирных кислот - лизофосфолипид ДГК.
Фото: Evolutionary Eye Care
Новое исследование, представленное на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии в Сиэтле Discover BMB, показало, что одна из форм омега-3 жирных кислот - лизофосфолипид ДГК (докозагексаеновая кислота)/ЛФХ-ДГК - может поглощаться сетчаткой и защищать от потери зрения. Это стало известно благодаря серии экспериментов на лабораторных мышах.
В здоровом глазе ДГК, которая находится в сетчатке, помогает поддерживать фоторецепторы - специальные нейроны, преобразующие свет в электрические сигналы и отправляющие эти сигналы в мозг через зрительный нерв. У пациентов с болезнью Альцгеймера, сахарным диабетом, возрастной дегенерацией жёлтого пятна и рядом других болезней - низкий уровень ДГК. Из-за этого они часто теряют зрение.
В ходе эксперимента учёные обнаружили, что у мышей с симптомами болезни Альцгеймера после 6 месяцев ежедневного кормления добавкой ЛФХ-ДГК на 96% увеличился уровень ДГК в сетчатке.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.