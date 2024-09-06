Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 сентября 2024, 01:30
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Учёные не нашли связи между пользованием мобильными телефонами и раком

Теперь можно вздохнуть спокойно
Новый научный обзор проводился по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 11 экспертов из 10 стран проанализировали 5 тысяч исследований, которые были опубликованы в 1994—2022 годы. Окончательный анализ можно посмотреть в журнале Environmental International.
Учёные не нашли связи между пользованием мобильными телефонами и раком
© Medical Xpress

Эксперты в ходе недавнего исследования пытались узнать, может ли более сильное воздействие радиочастот, которые используются в том числе при работе мобильных телефонов, повысить шансы на диагностирование рака мозга.

Учёные не нашли связи между пользованием мобильными телефонами и раком
© Association for Psychological Science

В 63 научных работах, на которых специалисты сосредоточились, риск возникновения рака не увеличился даже при длительном использовании мобильного телефона (определяемом как 10 лет и более). Это касалось тех, кто проводил много времени с телефоном или делал много звонков.

Также не было обнаружено более высокой вероятности развития лейкемии или рака мозга у детей, которые подвергались воздействию радио- или телепередатчиков или вышек сотовой связи.

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