Учёные не нашли связи между пользованием мобильными телефонами и раком

В 63 научных работах, на которых специалисты сосредоточились, риск возникновения рака не увеличился даже при длительном использовании мобильного телефона (определяемом как 10 лет и более). Это касалось тех, кто проводил много времени с телефоном или делал много звонков.

Также не было обнаружено более высокой вероятности развития лейкемии или рака мозга у детей, которые подвергались воздействию радио- или телепередатчиков или вышек сотовой связи.

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