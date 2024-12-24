Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 декабря 2024, 08:15
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Учёные не обнаружили значимой связи между циррозом печени и ишемической болезнью сердца

Хотя эти заболевания часто встречаются вместе
У людей с циррозом печени нередко возникает ишемическая болезнь сердца. Однако новый обзор показал, что сам цирроз не имеет какой-то значимой связи с этим заболеванием сердца. Результаты этого исследования были опубликованы в Journal of Clinical and Translational Hepatology.
Учёные не обнаружили значимой связи между циррозом печени и ишемической болезнью сердца
© MedicalXpress

Чунру Гу из клинической больницы Китайского медицинского университета в Шэньяне и его коллеги провели систематический обзор и метаанализ, чтобы выяснить, как часто люди с циррозом печени и без него страдают от ишемической болезни сердца. На основе 51 работы специалисты обнаружили, что объединённые случаи ишемической болезни сердца, острых коронарных синдромов и инфаркта миокарда составляли 2,28, 2,02 и 1,80% соответственно. Также не было значимой связи между циррозом печени и инфарктом миокарда, а также ишемической болезнью сердца.

Учёные не обнаружили значимой связи между циррозом печени и ишемической болезнью сердца
© Woodlands Heart and Vascular Institute

В значительной степени с ишемической болезнью сердца у людей с циррозом были связаны следующие факторы. Это неалкогольный стеатогепатит, вирус гепатита С, пожилой возраст, мужской пол, сахарный диабет, гипертония, гиперлипидемия, курение в анамнезе, семейный анамнез ишемической болезни сердца.

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