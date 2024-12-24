Учёные не обнаружили значимой связи между циррозом печени и ишемической болезнью сердца

В значительной степени с ишемической болезнью сердца у людей с циррозом были связаны следующие факторы. Это неалкогольный стеатогепатит, вирус гепатита С, пожилой возраст, мужской пол, сахарный диабет, гипертония, гиперлипидемия, курение в анамнезе, семейный анамнез ишемической болезни сердца.

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