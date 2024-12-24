Учёные не обнаружили значимой связи между циррозом печени и ишемической болезнью сердца

Учёные не обнаружили значимой связи между циррозом печени и ишемической болезнью сердцаХотя эти заболевания часто встречаются вместе
Чунру Гу из клинической больницы Китайского медицинского университета в Шэньяне и его коллеги провели систематический обзор и метаанализ, чтобы выяснить, как часто люди с циррозом печени и без него страдают от ишемической болезни сердца. На основе 51 работы специалисты обнаружили, что объединённые случаи ишемической болезни сердца, острых коронарных синдромов и инфаркта миокарда составляли 2,28, 2,02 и 1,80% соответственно. Также не было значимой связи между циррозом печени и инфарктом миокарда, а также ишемической болезнью сердца.
В значительной степени с ишемической болезнью сердца у людей с циррозом были связаны следующие факторы. Это неалкогольный стеатогепатит, вирус гепатита С, пожилой возраст, мужской пол, сахарный диабет, гипертония, гиперлипидемия, курение в анамнезе, семейный анамнез ишемической болезни сердца.
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