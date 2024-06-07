Учёные обнаружили белок, замедляющий рост опухоли рака простаты

Международное исследование, проведённое Лукасом Кеннером и Сабиной Лаггер, показало, что существует белок, замедляющий рост опухоли при раке простаты. Результаты этой работы опубликованы в журнале Molecular Cancer.

Большинство исследований показало, что белок JUN вырабатывается в избытке при раке. Однако с раком простаты, как выяснилось, дело обстоит наоборот. Когда этот белок присутствует в организме, то прогрессирование рака простаты, наоборот, замедляется. При этом если белка нет, то опухоль растёт быстрее.