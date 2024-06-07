Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 июня 2024, 17:15
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Учёные обнаружили белок, замедляющий рост опухоли рака простаты

Это позволит улучшить результаты лечения
Рак простаты по мере прогрессирования становится всё более агрессивным, а также может метастазировать. В этой форме опухоль трудно поддается лечению, из-за чего люди часто умирают. Известно, что во всём мире этот вид рака — вторая по распространённости причина смерти от онкологии у мужчин.
Учёные обнаружили белок, замедляющий рост опухоли рака простаты
© University Cancer & Blood Center

Международное исследование, проведённое Лукасом Кеннером и Сабиной Лаггер, показало, что существует белок, замедляющий рост опухоли при раке простаты. Результаты этой работы опубликованы в журнале Molecular Cancer.

Большинство исследований показало, что белок JUN вырабатывается в избытке при раке. Однако с раком простаты, как выяснилось, дело обстоит наоборот. Когда этот белок присутствует в организме, то прогрессирование рака простаты, наоборот, замедляется. При этом если белка нет, то опухоль растёт быстрее.

Учёные обнаружили белок, замедляющий рост опухоли рака простаты
© Molecular Cancer (2024). DOI: 10.1186/s12943-024-02022-x

Оказалось, что белок JUN в значительной степени участвует в регуляции рака простаты, влияя на иммунный ответ организма.

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