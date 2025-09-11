Учёные обнаружили, что болезни сердца у женщин часто возникают из-за воспаления

Учёные обнаружили, что болезни сердца у женщин часто возникают из-за воспаленияЭто показало недавнее исследование
В рамках нового исследования учёные первым делом измерили уровень высокочувствительного С-реактивного белка у 12 530 здоровых американских женщин. Все они не имели ни одного из традиционных факторов риска развития болезней сердца. После этого команда специалистов проанализировала, как часто эти женщины умирали от проблем с сердцем или у них развивались инфаркт миокарда, коронарная реваскуляризация или ишемический инсульт в течение 30 лет.
Оказалось, что даже при отсутствии стандартных факторов риска, у тех, кто имел высокий уровень воспаления, вероятность развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий была намного выше, чем у женщин с более низким уровнем.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.