Учёные обнаружили, что болезни сердца у женщин часто возникают из-за воспаления

Оказалось, что даже при отсутствии стандартных факторов риска, у тех, кто имел высокий уровень воспаления, вероятность развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий была намного выше, чем у женщин с более низким уровнем.

