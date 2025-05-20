Учёные обнаружили, что цинк связан со здоровым старением

В целом учёные обнаружили, что участники с замедленным биологическим старением обычно потребляли больше цинка в сутки, чем участники с ускоренным старением. Те же, кто получал в день рекомендуемую дозу этого вещества, в среднем биологически старели медленнее на 0,11 года. При этом во многих случаях люди, которые потребляли цинка в сутки больше нормы (40 мг), старели почти на 7 лет быстрее.

Кроме того, выяснилось, что у участников, потреблявших рекомендуемую дозу цинка и выполнявших рекомендуемый объём физической активности, риск ускорения биологического старения была на 31% ниже по сравнению с теми, кто не потреблял достаточно цинка и не выполнял достаточное количество упражнений.

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