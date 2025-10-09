Учёные обнаружили, что дети ещё до рождения распознают иностранные языки так же, как родной

По словам Энн Галлахер, нейропсихолога из Монреальского университета и ведущего автора исследования, новорождённые осваивают один или несколько языков ещё во время беременности. Это формирует их нейронные связи при рождении.

Для проведения эксперимента команда учёных отобрала 60 человек. Все эти женщины находились на 35-й неделе беременности. 39 из них включали своим будущим детям в течение 10 минут истории на французском (родном языке) и ещё в течение 10 минут - на иврите или немецком языке. Это делалось минимум раз в два дня до рождения ребёнка. Остальные женщины составили контрольную группу, в которой младенцы слушали французскую речь в естественной среде.