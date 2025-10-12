Учёные обнаружили, что дети рождаются с высоким уровнем белков, связанных с болезнью Альцгеймера

При этом уровни pTau217 у новорождённых оказались более чем в пять раз выше, чем у людей старшей группы.

Также эксперты изучили кровь «крайне недоношенных» детей, то есть тех, кто родился до 28 недель беременности, и наблюдали за ними 40 недель. Во многих случаях у них уровень pTau217 в крови был выше, чем у детей, рождённых в ожидаемый срок. По-видимому, этот показатель снижался по мере взросления недоношенных детей и примерно к 20 неделям после рождения достигал уровня, наблюдаемого у здоровых молодых людей.