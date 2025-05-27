Учёные обнаружили, что детские хлопья стали менее полезными, чем 10 лет назад

Выяснилось, что с 2010 по 2023 год в составе детских хлопьев произошли изменения. Так, в них увеличилось количество общего жира на 34%: с 1,13 г до 1,51 г на порцию; стало больше натрия на 32%: с 156 мг до 206 мг; больше сахара на 11%: с 10,28 г до 11,40 г; больше углеводов: с 26 до 33 г; меньше белка: с 2 г до 1,7 г; меньше клетчатки: с почти 4 г до менее 3 г.

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