Учёные обнаружили, что диетическая газировка плохо влияет на печень

По итогам нового исследования выяснилось, что у людей, которые употребляли более одной банки (более 250 г) диетической либо обычной газировки в день, был выше риск диагностирования неалкогольной жировой болезни печени по сравнению с теми, кто пил её реже.

Более высокое потребление диетических напитков оказалось связано с повышением риска развития неалкогольной жировой болезни печени на 60%. Что касается обычной сладкой газировки, то она увеличивала этот риск на 50%. Кроме того, употребление диетической газировки было связано с повышенным риском смерти от заболеваний печени и оба типа напитков вызывали накопление жира в печени.

