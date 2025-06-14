Учёные обнаружили, что диетическая газировка повышает риск развития диабета

В рамках новой работы учёные использовали данные исследования риска развития коронарной артерии у молодых взрослых (CARDIA). Началось это исследование в 1985 году, а приняли участие в нём 4654 взрослых, почти 55% из которых были женского пола. Средний возраст испытуемых на момент начала исследования составлял 25 лет.

У участников, потребляющих больше всего диетических напитков, вероятность развития диабета была на 129% выше по сравнению с теми, кто употреблял меньше всего таких напитков.