Учёные обнаружили, что диетическая газировка повышает риск развития диабета

Учёные обнаружили, что диетическая газировка повышает риск развития диабетаВот что показало новое исследование
В рамках новой работы учёные использовали данные исследования риска развития коронарной артерии у молодых взрослых (CARDIA). Началось это исследование в 1985 году, а приняли участие в нём 4654 взрослых, почти 55% из которых были женского пола. Средний возраст испытуемых на момент начала исследования составлял 25 лет.
У участников, потребляющих больше всего диетических напитков, вероятность развития диабета была на 129% выше по сравнению с теми, кто употреблял меньше всего таких напитков.
У людей, которые потребляли больше всего сахарина (искусственного подсластителя), риск столкнуться с диабетом был на 110% выше, чем у тех, кто потреблял этого подсластителя меньше всего.
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