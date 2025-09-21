Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 сентября 2025, 17:15
1 мин.

Учёные обнаружили, что длительное соблюдение кетодиеты опасно для здоровья

Это плохо влияет на пищеварение
При кетодиете углеводы ограничиваются до минимума, а потерянные калории заменяются жирами. Парадоксально, но наш организм преобразует жир в кетоновые тела, которые и сжигает вместо сахара. То есть потребляя много жиров, можно действительно похудеть. Однако новое исследование показало, что длительное соблюдение такой диеты связано с рисками для здоровья.
Согласно результатам нового исследования, у мышей, которые соблюдали кетодиету около года (а по человеческим меркам это десятилетия), были проблемы со здоровьем. В том числе непереносимость глюкозы, признаки заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Учёные примерно восемь месяцев наблюдали за мышами на разных диетах. Самый низкий вес из них был у тех, кто придерживался низкожировой диеты, но и те, кто соблюдал кето, всё равно имели массу тела меньше, чем у мышей на типичной западной диете.

Мыши, которые придерживались кетодиеты, имели избыток жира в крови. Это признак болезней сердца. У самцов мышей также была жировая дистрофия печени; лабораторные анализы показали, что органы работали неправильно. Однако больше всего бросалось в глаза учёным то, что у животных были проблемы с контролем уровня сахара в крови.

Неясно, распространяются ли все эти эффекты на людей. Но эта тема требует дальнейшего изучения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.