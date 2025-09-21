Учёные обнаружили, что длительное соблюдение кетодиеты опасно для здоровья

Учёные обнаружили, что длительное соблюдение кетодиеты опасно для здоровьяЭто плохо влияет на пищеварение
Согласно результатам нового исследования, у мышей, которые соблюдали кетодиету около года (а по человеческим меркам это десятилетия), были проблемы со здоровьем. В том числе непереносимость глюкозы, признаки заболеваний печени и сердечно-сосудистой системы. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Учёные примерно восемь месяцев наблюдали за мышами на разных диетах. Самый низкий вес из них был у тех, кто придерживался низкожировой диеты, но и те, кто соблюдал кето, всё равно имели массу тела меньше, чем у мышей на типичной западной диете.
Мыши, которые придерживались кетодиеты, имели избыток жира в крови. Это признак болезней сердца. У самцов мышей также была жировая дистрофия печени; лабораторные анализы показали, что органы работали неправильно. Однако больше всего бросалось в глаза учёным то, что у животных были проблемы с контролем уровня сахара в крови.
Неясно, распространяются ли все эти эффекты на людей. Но эта тема требует дальнейшего изучения.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.