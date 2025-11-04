Учёные обнаружили, что длительный приём мелатонина плохо влияет на сердце

Учёные обнаружили, что длительный приём мелатонина плохо влияет на сердцеЭто показало новое исследование
Учёные в рамках новой работы проанализировали электронные медицинские карты взрослых с хронической бессонницей. Из анализа были исключены люди, у которых ранее была диагностирована сердечная недостаточность или которым были прописаны другие снотворные препараты (а не мелатонин).
При длительном приёме мелатонина (в течение 12 месяцев и более) у людей с бессонницей вероятность развития сердечной недостаточности в течение пяти лет была примерно на 90% выше по сравнению с теми, кто его не принимал: 4,6% против 2,7% соответственно. На 82% выше этот риск был, когда исследователи проанализировали данные тех, кому было выписано не менее двух рецептов на мелатонин с интервалом не менее 90 дней.
Вторичный анализ показал, что участники, принимавшие мелатонин, были почти в 3,5 раза более склонны к госпитализации из-за сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто эту добавку не принимал. Кроме того, у них риск смерти по любой причине за следующие пять лет был почти в два раза выше, чем у людей, которые не пили мелатонин.
Всего в исследовании приняли участие 130 828 взрослых с бессонницей. Средний их возраст составлял 55,7 года, 61,4% были женского пола.
