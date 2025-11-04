Учёные обнаружили, что длительный приём мелатонина плохо влияет на сердце

Учёные в рамках новой работы проанализировали электронные медицинские карты взрослых с хронической бессонницей. Из анализа были исключены люди, у которых ранее была диагностирована сердечная недостаточность или которым были прописаны другие снотворные препараты (а не мелатонин).

При длительном приёме мелатонина (в течение 12 месяцев и более) у людей с бессонницей вероятность развития сердечной недостаточности в течение пяти лет была примерно на 90% выше по сравнению с теми, кто его не принимал: 4,6% против 2,7% соответственно. На 82% выше этот риск был, когда исследователи проанализировали данные тех, кому было выписано не менее двух рецептов на мелатонин с интервалом не менее 90 дней.