Опубликовано 04 ноября 2025, 16:30
Учёные обнаружили, что длительный приём мелатонина плохо влияет на сердце

Это показало новое исследование
Согласно результатам недавней работы, представленной на научной сессии Американской кардиологической ассоциации 2025 года, долгий приём добавок мелатонина связан с более высоким риском диагностики сердечной недостаточности, госпитализации и смерти по любой причине при хронической бессоннице. При этом такие БАДы широко доступны во многих странах, включая США.
© Unsplash/CC0 Public Domain

Учёные в рамках новой работы проанализировали электронные медицинские карты взрослых с хронической бессонницей. Из анализа были исключены люди, у которых ранее была диагностирована сердечная недостаточность или которым были прописаны другие снотворные препараты (а не мелатонин).

При длительном приёме мелатонина (в течение 12 месяцев и более) у людей с бессонницей вероятность развития сердечной недостаточности в течение пяти лет была примерно на 90% выше по сравнению с теми, кто его не принимал: 4,6% против 2,7% соответственно. На 82% выше этот риск был, когда исследователи проанализировали данные тех, кому было выписано не менее двух рецептов на мелатонин с интервалом не менее 90 дней.

© Copyright (c) 2022 PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock

Вторичный анализ показал, что участники, принимавшие мелатонин, были почти в 3,5 раза более склонны к госпитализации из-за сердечной недостаточности по сравнению с теми, кто эту добавку не принимал. Кроме того, у них риск смерти по любой причине за следующие пять лет был почти в два раза выше, чем у людей, которые не пили мелатонин.

Всего в исследовании приняли участие 130 828 взрослых с бессонницей. Средний их возраст составлял 55,7 года, 61,4% были женского пола.

