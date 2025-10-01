Учёные обнаружили, что для более долгой жизни нужно завтракать в течение двух часов после пробуждения

В новом исследовании приняли участие 2945 пожилых людей из Великобритании. У тех из них, кто завтракал позже, был выше риск преждевременной смерти. Каждый час задержки увеличивал этот риск на 8–11%.

При этом необходимо провести ещё дополнительные исследования, чтобы понять связь между временем утреннего приёма пищи и продолжительностью жизни людей.