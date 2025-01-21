Учёные обнаружили, что для долголетия физическая форма важнее веса

Оказалось, что люди в хорошей физической форме вне зависимости от лишнего веса и ожирения имели такой же риск смерти, как и люди в хорошей физической форме с нормальным весом. В то же время те, кто был в плохой форме, с более низким показателем VO2 max, имели независимо от их веса риск смерти от любой любой причины в два-три раза выше.

Это значит, что поддержание хорошей физической формы и более высокий показатель VO2 max для снижения риска преждевременной смерти могут быть важнее, чем просто сосредоточенность на похудении.

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