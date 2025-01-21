Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2025, 00:45
1 мин.

Учёные обнаружили, что для долголетия физическая форма важнее веса

Это показало недавнее исследование
Хорошая физическая подготовка сильнее влияет на здоровье сердца и продолжительность жизни, чем цифра на весах. Другими словами, если у вас подтянутая фигура и ожирение или избыточный вес, то у вас ниже риск смерти, чем у неспортивных людей с нормальным весом.
Учёные обнаружили, что для долголетия физическая форма важнее веса
© Tetra Images/Getty Images

В рамках новой работы Сиддхартха Ангади, доктор философии, старший автор исследования и кардиолог-физиолог в Университете Вирджинии, вместе с коллегами провёл подробный анализ статей и объединил результаты нескольких исследований. Это позволило собрать данные у почти 400 000 человек. В результате учёным удалось понять, как индекс массы тела и физическая форма связаны с риском смерти.

Учёные обнаружили, что для долголетия физическая форма важнее веса
© andreswd / Getty Images

Оказалось, что люди в хорошей физической форме вне зависимости от лишнего веса и ожирения имели такой же риск смерти, как и люди в хорошей физической форме с нормальным весом. В то же время те, кто был в плохой форме, с более низким показателем VO2 max, имели независимо от их веса риск смерти от любой любой причины в два-три раза выше.

Это значит, что поддержание хорошей физической формы и более высокий показатель VO2 max для снижения риска преждевременной смерти могут быть важнее, чем просто сосредоточенность на похудении.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.