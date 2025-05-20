Учёные обнаружили, что энергетики могут вызвать рак

Также во Флоридском университете изучают связь таурина с колоректальным раком у молодых людей.

Эксперты призывают с осторожностью относиться к продуктам с таурином до завершения всех исследований.

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