Учёные обнаружили, что физическая близость и “гормон любви” ускоряют заживление ран

В новом исследовании приняли участие 80 молодых пар, средний возраст людей в которых составлял 27 лет. Всем людям при помощи специального устройства нанесли небольшие ранки.

После этого всех участников разделили на четыре группы. Первая в течение недели два раза в день пользовалась назальным спреем с окситоцином и выполняла до трёх раз в день в течение 10 минут психологические упражнения (Partner Appreciation Task, PAT).

Во второй группе люди использовали спрей с окситоцином, но без упражнений. В третьей участникам дали спрей-плацебо и упражнения, а в четвёртой они не пользовались спреем и не делали упражнений.