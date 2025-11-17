Учёные обнаружили, что физическая близость и “гормон любви” ускоряют заживление ран

Учёные обнаружили, что физическая близость и “гормон любви” ускоряют заживление ранЭто показал эксперимент
В новом исследовании приняли участие 80 молодых пар, средний возраст людей в которых составлял 27 лет. Всем людям при помощи специального устройства нанесли небольшие ранки.
После этого всех участников разделили на четыре группы. Первая в течение недели два раза в день пользовалась назальным спреем с окситоцином и выполняла до трёх раз в день в течение 10 минут психологические упражнения (Partner Appreciation Task, PAT).
Во второй группе люди использовали спрей с окситоцином, но без упражнений. В третьей участникам дали спрей-плацебо и упражнения, а в четвёртой они не пользовались спреем и не делали упражнений.
Результаты эксперимента показали, что у людей, которые одновременно пользовались спреем и практиковали упражнения, раны заживали немного быстрее. Самый сильный эффект оказался у тех, кто применял окситоцин, а также в течение эксперимента регулярно нежно касались друг друга или вступали в интимную близость. Также высокая сексуальная активность была связана с более низким уровнем кортизола, который подавляет иммунитет.