Учёные обнаружили, что газировка повышает риск возникновения менструальных болей

По мнению некоторых экспертов, менструальные спазмы могут быть связаны с кофеином в газировке. Он обладает мощным сосудосуживающим эффектом, что может усиливать боль во время менструации.

Ещё одной причиной сильных болей может быть содержание сахара в газированных напитках. Употребление чрезмерного количества сладких газированных напитков может негативно сказаться на усвоении и функции витаминов, минералов и простагландинов. Это приведёт к мышечным спазмам и сокращениям, которые усугубляют спазмы матки во время менструации. Также при употреблении большого количества сахара может увеличить выработку гормона стресса кортизола. Этот гормон связан с менструальными спазмами.

Болезненные месячные могут быть вызваны и воспалением. Теоретически сахар может усиливать воспаление в организме.

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