Фитнес и здоровье
23:14, 10 мая 2023
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Учёные обнаружили, что гормон сна мелатонин может плохо влиять на кишечник человека

Результаты этого исследования уже опубликованы в журнале Microorganisms

Согласно данным нового исследования, мелатонин (гормон сна) может усиливать воспаление кишечника и нарушать работу бактерий в кишечнике. А из-за дисбаланса кишечных бактерий могут возникнуть различные болезни.

Известно, что при дисбалансе здоровых и вредных бактерий в кишечнике может увеличиться вес, повыситься уровень сахара в крови, холестерина и пр. Оказалось, что к такому дисбалансу может привести и гормон сна мелатонин.

Мелатонин способен действовать на организм как антиоксидант и улучшать определённые состояния. Однако исследование на мышах показало, что этот гормон при язвенном колите только ухудшил состояние животных.

Учёные обнаружили, что гормон сна мелатонин может плохо влиять на кишечник человека

Medical Xpress

И негативное влияние мелатонина на организм связано с бактериями, которые находятся в кишечнике и связаны с воспалительными болезнями.

Поэтому важно быть осторожными с приёмом различных гормонов и пищевых добавок.

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