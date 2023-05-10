Учёные обнаружили, что гормон сна мелатонин может плохо влиять на кишечник человека

Известно, что при дисбалансе здоровых и вредных бактерий в кишечнике может увеличиться вес, повыситься уровень сахара в крови, холестерина и пр. Оказалось, что к такому дисбалансу может привести и гормон сна мелатонин.

Мелатонин способен действовать на организм как антиоксидант и улучшать определённые состояния. Однако исследование на мышах показало, что этот гормон при язвенном колите только ухудшил состояние животных.