Учёные обнаружили, что гормон сна мелатонин может плохо влиять на кишечник человека

Учёные обнаружили, что гормон сна мелатонин может плохо влиять на кишечник человекаРезультаты этого исследования уже опубликованы в журнале Microorganisms
Согласно данным нового исследования, мелатонин (гормон сна) может усиливать воспаление кишечника и нарушать работу бактерий в кишечнике. А из-за дисбаланса кишечных бактерий могут возникнуть различные болезни.
Известно, что при дисбалансе здоровых и вредных бактерий в кишечнике может увеличиться вес, повыситься уровень сахара в крови, холестерина и пр. Оказалось, что к такому дисбалансу может привести и гормон сна мелатонин.
Мелатонин способен действовать на организм как антиоксидант и улучшать определённые состояния. Однако исследование на мышах показало, что этот гормон при язвенном колите только ухудшил состояние животных.
И негативное влияние мелатонина на организм связано с бактериями, которые находятся в кишечнике и связаны с воспалительными болезнями.
Поэтому важно быть осторожными с приёмом различных гормонов и пищевых добавок.
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